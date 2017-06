Crop’s in Ooigem verwacht een derde minder aanbod van groenten, en dat is uitzonderlijk veel. Wellicht zullen u en ik ook meer moeten betalen in de supermarkt voor de diepvriesgroenten. West-Vlaanderen is dé leverancier van diepvriesgroenten voor heel Europa. Eén derde van het totale aanbod komt van bij ons.