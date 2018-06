Droogte speelt landbouw parten

Voor wie de voorbije weken te maken kreeg met wateroverlast zal het misschien verbazen maar op sommige plaatsen in onze provincie is het al enkele maanden kurkdroog. Dat is bijvoorbeeld zo in de streek rond Meulebeke en Ardooie.

De gevolgen voor de landbouw zijn daar zelfs al merkbaar. Vooral de kolen, de aardappelen en de graangewassen hebben daar te lijden onder de aanhoudende droogte.

Vooral regio Meulebeke-Pittem-Ardooie

Een bloemkolenveld in Meulebeke. De planten staan er verlept bij terwijl dat op andere plaatsen in de provincie niet het geval is. 'Het is een lokaal probleem', zegt groententeler Jean-Marie Gunst. 'Meulebeke, Pittem, Ardooie. Een cirkel waar er nog niets gevallen is. Van 1 mei tot nu hebben we geen 10 liter water gehad. Hierdoor groeien de kolen niet voluit en pikken de duiven er ook nog eens lustig op los.'

Ook de teelt van aardappelen is getroffen. Net als de granen. Die lijden op sommige plaatsen onder de droogte. Op een veld in Moorslede zie je zorgwekkende verkleuringen. Hier is de vele regen in het voorjaar de boosdoener waardoor de wortels niet in de diepte groeiden.

Weinig goede vooruitzichten

De komende dagen wordt hier en daar wat regen verwacht maar als de temperaturen nu zouden oplopen tot rond de 30 graden, zou de schade aanzienlijk zijn. Voor het drinkwater is er nog geen probleem.