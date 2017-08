Droogte veroorzaakt scheuren in woningen Zwevegem

Enkele huizen in de Wilgenlaan in Zwevegem vertonen scheuren door de droogte van de afgelopen maanden, schrijft Krant van West-Vlaanderen.

De huizen zijn op kleigrond gebouwd en omdat het waterpeil er danig gezakt is, zijn barsten en scheuren ontstaan. Er zit voor de getroffen bewoners niets anders op dan de schade te herstellen, al kan dat duur uitvallen. Betonblokken onder de bestaande fundering plaatsen, zou mogelijk soelaas bieden. Ze denken ook dat de aanwezigheid van wilgen in de straat er geen goed aan doen. “Naar we ons laten vertellen hebben, heeft zo’n boom per dag 500 liter water nodig, wat ook niet goed is voor het peil van het grondwater".