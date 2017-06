Dat meldt Vlaams minister van Leefmilieu Joke Schauvliege. "Het KMI heeft vastgesteld dat de periode van 1 mei tot 15 juni 2017 niet uitzonderlijk droog was: in 1989, 2001, 2011 werden lagere hoeveelheden neerslag gemeten", klinkt het in een persbericht. Het KMI zal nu het ruimere voorjaar van 2017 beoordelen, van begin april tot 30 juni. Daarover komt er midden juli uitsluitsel.