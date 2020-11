Droogte: West-Vlaamse landbouwers krijgen 8,5 miljoen

Dat antwoordt minister van Landbouw Hilde Crevits (CD&V) op een vraag van Vlaams Parlementslid Steven Coenegrachts (Open Vld).

In juni erkende de Vlaamse regering de uitzonderlijk warme en droge periode van 15 juni tot 30 september 2019 als landbouwramp. De getroffen landbouwers konden een vergoeding aanvragen voor negen erkende teelten die nadeel ondervonden van zonnebrand of droogte. Het gaat om appel, kiwibes, rode bes, framboos, peer, wortel, knolselder, ui en boon. In totaal werden er in Vlaanderen 1.228 aanvragen tijdig ingediend. Alles samengeteld zijn die goed voor een geschatte schade van ruim 71 miljoen euro. Liefst 56 procent daarvan bevindt zich in Limburg. In West-Vlaanderen werd voor 8,5 miljoen schade geleden.

Alles samen leden de groentetelers 8,3 miljoen euro schade en de fruittelers 62,8 miljoen. Daarvan zijn appels goed voor 31,8 miljoen en peren voor 29,8 miljoen.