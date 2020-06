Droogte zomer 2019 is erkend als landbouwramp

De regen van de afgelopen dagen heeft een einde gemaakt aan de droogte, maar ook vorig jaar had de landbouw ook al last van het gebrek aan water. De droogte van de zomer van 2019 is nu officieel erkend als landbouwramp voor negen teelten.

De Vlaamse Regering heeft vandaag op voorstel van Vlaams minister van Landbouw Hilde Crevits het erkenningsbesluit goedgekeurd, en zal daarvoor 20,7 miljoen euro uittrekken. De aanhoudende droogte van 15 juni tot 30 september, met een paar hittegolven erbovenop, heeft de landbouw enorme schade toegebracht. Negen teelten, waaronder aardappelen, wortelen, uien, bonen en peren, werden bijzonder zwaar getroffen.

Vlaams minister van Werk Hilde Crevits: “De droogte en de uitzonderlijke hitte die Vlaanderen in zijn greep hielden tijdens de zomer van 2019 en meer specifiek op 24 en 25 juli 2019 hadden heel wat gevolgen voor onze landbouwers. Verschillende teelten werden beschadigd door zonnebrand en de droogte. Vooral de schade aan appelen en peren was groot. Het is dan ook belangrijk dat we deze periode als landbouwramp kunnen erkennen voor de teelten waar echt sprake was van veralgemeende schade. Zo kunnen de vele landbouwers die schade hebben geleden een schadevergoeding aanvragen.”