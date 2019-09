Droogtemaatregelen verlengd

In onze provincie blijven alle droogtemaatregelen voorlopig nog even van kracht. Enkel voor de Mandel en de Gaverbeek wordt een uitzondering gemaakt.

Hoewel er de komende dagen neerslag wordt verwacht, blijven de huidige droogtemaatregelen van kracht. De neerslag zou namelijk niet leiden tot structureel herstel van het peil in onze waterlopen.

Na een beoordeling van de toestand in het Leiebekken is captatie uit de Mandel en de Gaverbeek opnieuw toegelaten. Dit komt tegemoet aan de grote waterbehoefte in het gebied voor de teelten in deze periode van het jaar. De waterbeheerder volgt de situatie nauwlettend op. Bij misbruik wordt er opgetreden.