Afgelopen nacht is in Roeselare een drugsdode gevallen. Dat meldt het parket van West-Vlaanderen, afdeling Kortrijk.

Een vrouw van 55 kwam om in een appartement langs de Ardooisesteenweg. De wetsdokter stelde vast dat het om een overdosis heroïne ging. In de woning werden nog heroïne en drugsattributen gevonden. De politie heeft vier mensen opgepakt. Zij komen mogelijk in aanmerking voor schuldig verzuim, onopzettelijke doding en/of inbreuken op de drugwet. Na hun verhoor moet de onderzoeksrechter beslissen of ze aangehouden worden.