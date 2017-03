Drugs- en alcoholcontroles in Kortrijk

Van de 36 feestvierders hadden zo’n 25 drugs bij zich. Kleine hoeveelheden cannabis, hasj, cocaïne, speed en XTC werden in beslag genomen. Anderen waren recent met drugs in contact gekomen. Bij de alcoholcontroles testten zes bestuurders positief, waarvan de helft zijn rijbewijs meteen voor 15 dagen kwijt was.

Op de meeste locaties verliepen de controles vlot, zonder incidenten en met een goede medewerking van klanten en uitbaters. Enkel in het jeugdhuis Reflex waren er wel een paar klanten die de politie wilden tegenwerken. Zij slaagden evenwel niet in hun opzet.