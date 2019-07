Drugs of wapen bij in Oostende? Betaal minnelijke schikking

De politie beschikt voortaan over een extra instrument om overtredingen in de Oostendse uitgangsbuurt aan te pakken.

Ze kan personen die in het bezit zijn van een gebruikershoeveelheid drugs en/of een specifiek verboden wapen, voortaan voorstellen om via bankkaart meteen 100 tot 175 euro te betalen. Het gaat dan enkel om de vaststelling van ‘beperkte’ inbreuken. Dit project loopt in een eerste fase tot 31 oktober 2019, daarna volgt een evaluatie.

"Voor een veiliger Oostendse uitgangsbuurt"

“Het Oostendse stadsbestuur, het parket West-Vlaanderen en de politiezone Oostende slaan de handen in elkaar voor een veilige Oostendse uitgangsbuurt”, aldus burgemeester Bart Tommelein. “Via de onmiddellijke minnelijke schikking kunnen we snel en kordaat optreden bij beperkte overtredingen in onze uitgangsbuurt. Als het gaat over grotere hoeveelheden drugs of bepaalde categorieën wapens, zullen we uiteraard steeds de traditionele afhandeling opstarten” legt korpschef Philip Caestecker uit. "Zoals in het bestuursakkoord staat, zijn politionele tussenkomsten geen doel op zich, maar een middel om drugsgebruikers naar hulpverlening toe te leiden."

