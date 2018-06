Drugscontroles in drie scholen

Dinsdag heeft de politiezone Vlas een preventieve en ontradende drugcontroleactie uitgevoerd in drie middelbare scholen in Kortrijk.

De PZ Vlas kreeg daarbij de steun van zowel de Federale Politie als de Douanediensten. Van de 100 gecontroleerde jongeren waren er 5 in het bezit van softdrugs. Eén leerling had een verboden wapen op zak. Zowel de drugs als het wapen, een mes, werden in beslag genomen.

Politiezone Vlas: “Deze preventieve en ontradende drugscontroleactie gebeurde onaangekondigd maar in voorafgaand overleg met de schooldirecties. Samen willen de scholen en de politie op die manier zowel potentiële als effectieve druggebruikers of drughandel een halt toeroepen en alle leerlingen duidelijk maken dat drugs op school absoluut verboden is. In de toekomst zullen nieuwe dergelijke controles plaatsvinden.”