Drugsdealers op heterdaad betrapt in Booitshoeke

Afgelopen maanden meldden bewoners in de omgeving van het polderdorpje Booitshoeke verschillende keer dat er verdachte buitenlandse voertuigen rondreden.



Deze meldingen werden vervolgens nagetrokken door de lokale recherche van politizone Spoorkin die zelf observaties opzette en vermoedde dat het om drugsdeals in de buurt van de E40 ging.Na enkele weken van intens speurwerk kon de lokale recherche de verschillende voertuigen in beeld brengen, indentificeren wie de mogelijke dealers waren en de timing van de deals analyseren.



Afgelopen vrijdagavond werden tijdens een observatie-actie in Booitshoeke de voertuigen opnieuw gedetecteerd. Er werd geduldig afgewacht tot er contact was tussen beiden. Vervolgens werden 2 voertuigen klemgereden en 4 personen werden gearresteerd.



Het gaat om 2 Noord-Fransen die drugs kwamen kopen en 2 Marokkanen die met een Spaans voertuig vanuit het Brusselse drugs kwamen leveren. Bijna 1000 euro cash, 56 gram heroïne, 5 gram cocaïne en beide voertuigen werden in beslag genomen. De 4 verdachten werden zaterdag voorgeleid bij de onderzoeksrechter in Brugge. De onderzoeksrechter besliste tot verdere aanhouding van de 2 Marokkanen; de 2 Noord-Fransen werden terug in vrijheid gesteld.



Eerder dit jaar, op 25 januari, kwam een auto op zijn dak in de gracht terecht. Een bestuurder werd toen niet teruggevonden, maar volgens sommige buurtbewoners is er toen een bestelwagen bij het ongeval gestopt. Korpschef Devid Camerlynck van politiezone Spoorkin ziet alvast een verband met de drugsdeal van afgelopen weekend.