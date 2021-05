Drugsdetectietoestel ontmaskert 11 bestuurders

In de De Panne (Kerkstraat), Koksijde (Albert-I-Laan) en Nieuwpoort (Kaai) vond afgelopen woensdag een grootschalige antidrugsactie plaats. Naast de verkeersdienst, interventiedienst en het Snel Respons Team werd ook drughond Miss ingezet. Bovendien kreeg de politie ook ondersteuning van de federale scheepvaartpolitie en hun drugdetectietoestel. Hiermee kan de politie via een swiping op de handen van bestuurders en bepaalde onderdelen zoals het stuur nagaan of ze in contact kwamen met verdovende middelen.

11 positieve gevallen

Tijdens de actie controleerde de politie 44 personen en werden 21 swaps met het detectietoestel uitgevoerd. Daarvan waren er 11 positief (3 op medicatie en 8 op drugs). Bovendien troffen we in totaal 8,48 gram cannabis aan.