Drugsgebruik op West-Vlaamse scholen stijgt opnieuw

Zo zijn er in 2022 opnieuw 40 incidenten met drugsgebruik op school genoteerd. Na een daling in de coronaperiode, stijgen die cijfers dus opnieuw. CD&V-Kamerlid Franky Demon: “De cijfers tonen aan dat drugsbezit bij jongeren problematisch blijft, ook in West-Vlaanderen. Tijdens de coronajaren werd meer afstandsonderwijs gevolgd en zagen we ongeveer een halvering van de vaststellingen, maar dat cijfer herstelt zich ondertussen. We zien bovendien meer en meer 15-jarigen met drugs. Voorheen situeerde drugsbezit zich voornamelijk binnen de 16- tot 17-jarigen.”

Oost-Vlaanderen is koploper

Oost-Vlaanderen telt doorgaans het hoogste aantal vaststellingen, gevolgd door Limburg en Antwerpen. “We kunnen dus niet met zekerheid zeggen hoe het komt dat in deze provincies meer vaststellingen gebeuren. We zien in de cijfers wel dat Antwerpen (16%), Limburg (18%) en Oost-Vlaanderen (17%) samen goed zijn voor 51% van de registraties. Hiermee steken ze met kop en schouders uit boven de andere provincies”, verduidelijkt Demon.