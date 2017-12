Drugshonden controleren scholieren in Veurne

De actie kwam er nadat enkele schooldirecties de politie hadden geïnformeerd over vermoedens van softdrugbezit en gebruik bij scholieren. Tijdens de actie werden een 250-tal scholieren uit vier lijnbussen gehaald. Twee drugshonden zochten naar drugs in hun kledij en bagage. De drughond gaf vier keer een positief signaal, uiteindelijk werd een kleine hoeveelheid cannabis gevonden bij één scholier.

"Toezicht en onderzoek naar lokale handel en gebruik van drugs is en blijft een prioriteit binnen het zonaal veiligheidsplan van de politiezone Spoorkin", zegt korpschef Devid Camerlynck. De actie nam anderhalf uur in beslag en zal in de toekomst zeker worden herhaald.