Drugskoerier in de cel nadat hij anoniem politievoertuig met klant verwart

De drugskoerier liep tegen de lamp toen hij in Adinkerke een anoniem politievoertuig verwarde met zijn klant.

De jongeman uit Dordrecht moest op 30 juli een grote hoeveelheid drugs leveren in Adinkerke, een deelgemeente van De Panne. Op een klein weggetje in de buurt van de afrit van de E40 zou een donkerkleurig voertuig hem opwachten. De Nederlander benaderde een dergelijke wagen, maar liep zo recht in de armen van de politie. De speurders in het anonieme politievoertuig waren eigenlijk bezig met een actie tegen mensensmokkel, maar onderwierpen het voertuig van de verdachte uiteraard aan een controle. In de wagen werd liefst 30 kilogram cannabis ontdekt.

Verdenking van invoer van drugs

De jonge Nederlander gaf toe dat hij iets moest afleveren, maar wist volgens zijn advocaat Jelle Dejaegher niet dat het om een dergelijke hoeveelheid drugs ging. Verder onderzoek zal moeten uitwijzen hoe de vork precies aan de steel zit. Na verhoor werd de twintiger door de Veurnse onderzoeksrechter aangehouden op verdenking van de invoer van drugs.

Wapenhandel

De raadkamer in Veurne oordeelde vrijdagochtend dat de Nederlander in het belang van het onderzoek minstens een maand langer in de gevangenis moet blijven. Ondertussen bleek uit het onderzoek van zijn gsm al dat de verdachte zich ook zou inlaten met wapenhandel. Mogelijk zal in dat kader een nieuw dossier opgestart worden.