Drugskoerier op heterdaad betrapt met indrukwekkende hoeveelheid drugs

Hij was een Ieperse dealer aan huis kwam aan het bevoorraden. Het gamma aan producten dat in het voertuig van de koerier S.V. uit Roosendaal en in de woning van de plaatselijke dealer T.P. in Ieper aangetroffen werd was niet min: 2,5 kg speed, 1800 XTC-tabletten, 1/2 kg cannabisproducten, dealershoeveelheden cocaïne, MDMA, ketamine, crystal meth alsook een aanzienlijke hoeveelheid cash geld.

De Nederlandse koerier met een gerechtelijk verleden, de Ieperse dealer en zijn vriendin werden voor de Ieperse onderzoeksrechter geleid. De Nederlandse koerier en de Ieperse dealer werden onder aanhoudingsmandaat geplaatst, de vriendin van de Ieperling werd onder strikte voorwaarden in vrijheid gesteld. De raadkamer heeft vandaag de aanhouding van S.V. en T.P. verlengd.