Het parket bevestigt dat er een drugslabo werd aangetroffen in de gemeente Handzame. Het labo werd per direct gesloten.

Gisteren werd in Handzame, een deelgemeente van Kortemark, een drugslabo aangetroffen. Daarbij werd het labo per direct gesloten en werden verschillende personen gearresteerd. De onderzoeksrechter zal in het belang van het onderzoek voorlopig nog geen verdere info of commentaar vrijgeven.