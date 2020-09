Drugslabo Lendelede: al acht mensen in de cel

In de zaak van het drugslabo in Lendelde zitten nu al acht mensen in de cel. De acht verschijnen vrijdag voor de raadkamer.

In een drugsonderzoek viel het gerecht gisteren binnen op een hoeve in de heirweg in Lendelede. Ze vonden er een labo om synthetische drugs aan te maken. Ze konden snel vier mensen oppakken. Een vijfde vluchtte weg, en daarop volgde een ware klopjacht in de buurt. Daarbij werden extra politiepatrouilles in de buurt opgeroepen, en de politiehelikopter. Uiteindelijk konden ze ook die verdachte oppakken.

Het onderzoek deint intussen uit: nog eens drie mensen zijn opgepakt. Wie ze zijn, of wat dan precies hun rol is in het dossier, wil het parket voorlopig niet kwijt.

De acht verschijnen vrijdag voor de raadkamer in Brugge. Die beslist dan of ze een maand langer in de cel moeten blijven.

