Drugslabo ontdekt in Lendelede: politie arresteert 5 verdachten

Kort na de middag viel de federale gerechtelijke politie binnen in een oud landbouwbedrijf aan de Heirweg in Lendelede, op de grens met Ingelmunster. Daar werd in een voormalige stal een synthetisch drugslab aangetroffen.

Ook helikopter en drone zochten mee

Eén verdachte vluchtte weg. De politie startte een klopjacht en zette daarbij speurhonden en een helikopter. Agenten van de lokale politie van de zones Vlas, Gavers en Midow kwamen ter plekke om een ruime zone af te bakenen. Ook een drone ging in de lucht om te helpen zoeken. Uiteindelijk werd de voortvluchtige verdachte na enkele uren opgepakt.

Meerdere huiszoekingen

Even later meldde het parket dat er verschillende huiszoekingen werden uitgevoerd in een groter drugsonderzoek. In Lendelede werden naast de voortvluchtige verdachte nog vier personen gearresteerd.

De vijf gearresteerde personen zullen worden verhoord, waarna zal worden beslist over eventuele voorleidingen en gerechtelijke aanhoudingen bij de onderzoeksrechter.