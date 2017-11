Drugsmilieu krijgt zware klap

De arrestatie van twee Nederlanders heeft het drugsmilieu in West-Vlaanderen een zware klap toegebracht.

Het onderzoek werd gevoerd door de lokale recherche van de politiezone Kouter, onder leiding van een onderzoeksrechter van het parket van West-Vlaanderen, afdeling Brugge.

De twee Nederlanders werden op 14 november in Rotterdam aangehouden. De mannen bevoorraden sinds september 2016 een groot deel van de heroïnemarkt in West-Vlaanderen. Het Belgische gerecht vraagt de uitlevering van de twee Rotterdammers. Zij zitten momenteel in een Nederlandse gevangenis.

Intussen zitten ook verschillende West-Vlaamse afnemers in de cel. Het gaat om koeriers die in Rotterdam heroïne gingen kopen en die dan doorverkochten in onder meer Oostende en Ieper.