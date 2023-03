Drugsonderzoek leidt naar spionage door zestiger uit Deerlijk

Het begon allemaal in november 2019 tijdens een drugsonderzoek. De beklaagde wilde toen een cannabisplantage opzetten, maar liep toen tegen de lamp. Op zijn iPad ontdekten speurders per toeval naaktbeelden van een jonge man.

Spionagesoftware

Een tijdje geleden raakte de zestiger bevriend met de jonge kerel, maar volgens het parket mondde dat uit in een ongezonde seksuele interesse. Dankzij de spionagesoftware wist de beklaagde steeds waar de jongeman was. Daarnaast kon hij ook zijn berichten lezen en zelfs meekijken via de camera.

De beklaagde krijgt nu zes en tien maanden cel voor voyeurisme en de drugsfeiten. Voor hacking en de inbreuken op de privacy eist de procureur Emilie Lingier nu acht maanden cel. De rechter beslist om geen bijkomende straf op te leggen.

Geldboete voor verkopers

Uit onderzoek blijkt dat de zestiger de gsm's met stalkerware aankocht bij bedrijven uit Harelbeke en Kuurne. De man deed bij hen ook zijn beklag als hij bijvoorbeeld de Snapchatberichten van het slachtoffer niet kon lezen. Beide bedrijven krijgen nu een geldboeten tot 4.000 en 8.000 euro.

Ook een man uit Kortrijk kreeg een geldboete opgelegd. Hij zorgde namelijk voor de installatie van de spionagesoftware. De andere beklaagden vroegen om een werkstraf of om opschorting van hun straf. Volgens hun advocaten wisten ze helemaal niet dat de software strafbaar was.