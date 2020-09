Ook in de Dorpsstraat in Snaaskerke bij Gistel waren de brandweer en de stadsdiensten de hele dag druk in de weer om een cannabisplantage te ontmantelen. Uit de woning werden verschillende containers afgevoerd met potgrond, kweekmateriaal en cannabisplantjes. Over de zaak in Snaaskerke wou het parket voorlopig niets kwijt.