Drugsvangst in Gullegem en Staden blijkt nu twintig keer zo groot

Maandag vindt een speurhond van de politie in de laadruimte van een vrachtwagen iets meer dan tien kilo cocaïne, bestemd voor Engeland. Maar bij een huiszoeking in de Roeselaarse regio stuit de politie op nog veel meer drugs.

Zowel in de vrachtwagen in Gullegem als in een Airbnb in Staden wordt in totaal wordt meer dan 200 kilogram cocaïne en heroïne in beslag genomen, goed voor een straatwaarde van 7 miljoen euro. De Litouwse chauffeur, en drie Britten zijn opgepakt en verschenen vandaag voor de raadkamer. Die besliste om ze nog een maand langer in de cel te houden.

