Drugsvangst van meer dan 4 miljoen euro in Zeebrugge

In de haven van Zeebrugge heeft douane opnieuw een lading cocaïne onderschept. Het parket bevestigt de vondst maar geeft voorlopig geen verder commentaar in het kader van het gerechtelijk onderzoek dat nog loopt.

Het is niet de eerste keer dat de douane op een lading cocaïne stoot in de haven van Zeebrugge, Eind vorig jaar is nog een recordvangst van meer dan 11 ton gevonden, verstopt tussen een lading schroot in een container die vanuit Guyana werd overgescheept.

Dit keer gaat het om 75 kilogram pure cocaïne, goed voor een straatwaarde van meer dan 4 miljoen euro. De drugs werden door de douane aangetroffen in een container. Meer details wil het parket van Brugge voorlopig niet kwijt, in het kader van het onderzoek.