Drugsvondst Ruddervoorde: vijf mensen aangehouden

De douane nam in de Leiteweg in Ruddervoorde 35 kilogram hasj en 3 kilogram cannabis in beslag. Opvallend: de inval in de loods was onderdeel van een lopend onderzoek naar namaaksigaretten. Uiteindelijk moesten zes verdachten voor de onderzoeksrechter verschijnen.

Vijf mensen, één Belg en vier Marokkanen, zijn aangehouden. De zesde is weer op vrije voeten maar hij moet zich wel aan enkele voorwaarden houden.

De raadkamer in Brugge zal vrijdag oordelen of het vijftal al dan niet langer in de gevangenis moet blijven.

Lees ook: