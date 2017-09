In Heuvelland gaat de druivenpluk van start. Op wijndomein Entre-Deux-Monts in Westouter werd al een halve hectare druiven geplukt.

Bij Wijngoed Monteberg in Dranouter beginnen ze er vandaag aan. Dat is uitzonderlijk vroeg. In normale jaren start de druivenpluk pas na half september. Maar de uitzonderlijk droge en warme periode in het voorjaar, die nefast was voor tal van landbouwgewassen, was voor de Heuvellandse wijngaarden een zegen. Het belooft een uitstekend wijnjaar te worden met een zeer vroege oogst. Vanochtend start dus niet alleen het nieuwe schooljaar: bij Wijngoed Monteberg gaat ook de druivenpluk van start.