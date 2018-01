Druk 2018 op komst voor Kortrijk

Het nieuwe jaar is van start gegaan en dat betekent dat steden en gemeenten traditioneel hun nieuwjaarsreceptie houden. Ook in Kortrijk was dat het geval. 2018 wordt een jaar met veel realisaties en openingen.

Geen grote onthullingen op de nieuwjaarsreceptie van stad Kortrijk. In oktober staan de gemeenteraadsverkiezingen op het programma, maar over een tweede ambtstermijn wil Burgemeester Vincent Van Quickenborne nog geen uitspraken doen. Wel vindt de coalitie (Open VLD, Spa en N-VA) dat ze goed werk levert in de stad.

De nieuwjaarsreceptie vindt plaats op het Nelson Mandelaplein, één van de vele nieuwigheden in Kortrijk. De lijst is lang in 2018. Zo is Kortrijk Weide met het nieuw zwembad, politiekantoor, stadspark aan de Leie en volksrestaurant Vork bijna klaar.