Druk in bandencentrales door vraag naar winterbanden

Gisteren en vandaag werden verschillende bandencentrales overspoeld met telefoontjes van mensen die er wilden aankopen of meer info zochten. Ook zo bij Euro Tyre in Oostkamp.

Bij lagere temperaturen wordt rubber harder en daardoor verliezen zomerbanden hun optimale grip op het wegdek. Ook de remafstand wordt langer bij winterse omstandigheden. Winterbanden zijn ook efficiënter tegen aquaplaning, omdat ze het water beter afvoeren.

Wie niet over winterbanden beschikt, vermijdt vandaag best autoverplaatsingen. Dat zegt mobiliteitsorganisatie Touring. Uit een onderzoek van VAB bij meer dan 2.400 automobilisten blijkt dat 42 procent over winterbanden beschikt. Bij bedrijfswagens is 78 procent uitgerust met winterbanden. Globaal beschikt 38 procent van de privéwagens over winterbanden. Vooral wie veel kilometers rijdt, beschikt over winterbanden.