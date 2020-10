Het is een drukte van jewelste bij kapperszaken vandaag. ’t Ziet er naar uit dat er een nieuwe lockdown zit aan te komen en dat ze opnieuw de deuren moeten sluiten. Uit angst voor uitgroei en een coronacoupe komen nog heel wat klanten voor een laatste knipbeurt.

Ook bij Deswarte in Roeselare staat de telefoon roodgloeiend. Het is voor de kapsters daar vooral kleuren en bijknippen. Want niemand wil tijdens een nieuwe lockdown een ontplofte coronacoupe.

Vorig keer moesten de kappers negen weken dicht. Bij Deswarte hopen ze nog altijd dat het zover niet komt.