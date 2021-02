Het is druk in de kinderopvang. Met deze krokusvakantie zoeken veel werkende ouders een oplossing nu grootouders door corona moeten passen. Ook in Poperinge steken ze een tandje bij. Er zijn ruim 40 kinderen meer die opvang zoeken en daarom zijn er nu meer opvangplaatsen en medewerkers.

Het is Krokusvakantie maar niet voor iedereen. Veel ouders moeten werken en dus gaan veel kinderen naar de opvang. In Poperinge zijn er dat bijna 50 meer dan vorig jaar. De stad heeft nu 160 plaatsen op 4 locaties. Er is ook meer volk nodig omdat de kinderen in unieke bubbels van maximum 25 zitten. Dat zorgt voor extra druk en niet alleen in de vakantieperiodes.