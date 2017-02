Druk kruispunt in Ieper volledig afgesloten

Dit weekend is in Ieper het drukke kruispunt van de Poperingseweg met de Capucienenstraat volledig afgesloten voor alle verkeer.

De voorbije week was het kruispunt opgebroken en tijdelijk hersteld, waardoor het toegankelijk was voor het plaatselijke verkeer (bewoners, werknemers en klanten handelszaken). Maar binnenkort wordt de onderlaag asfalt van dit kruispunt voorzien. Hierdoor is het kruispunt dit weekend afgesloten voor alle verkeer en dit tot en met maandag 6 februari (onder voorbehoud van weersomstandigheden). De woningen en handelszaken gelegen in de huidige werkfase (Poperingseweg tussen Adriaansensweg en Capucienstraat) zullen gedurende deze periode louter toegankelijk zijn via het kruispunt Poperingseweg-Adriaansensweg-Omloopstraat.