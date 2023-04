Druk kruispunt op Expresweg in Waregem wordt grondig aangepakt

Een druk kruispunt op de Expresweg in Waregem wordt grondig aangepakt om het verkeer vlotter te laten verlopen.

Wie nu uit de Jozef-Duthoystraat of de Desselgemseweg komt en links de Expresweg wil oprijden, kan pas op het kruispunt voorsorteren. Zo slibt het verkeer tijdens de spitsuren snel dicht. Daarom komen er nu voor het kruispunt al stroken om voor te sorteren en ook nieuwe verkeerslichten. En in plaats van een fietssuggestiestrook komt er een langer afgebakend fietspad. Een timing voor de werken is er nog niet.