Druk kustweekend: NMBS zet extra treinen in, IKWV waarschuwt voor koud zeewater

Net als een week geleden legt spoorwegmaatschappij NMBS daarom ook dit weekend extra treinen in van en naar de kust. "Er zijn zowel zaterdag als zondag acht extra treinen naar Oostende en Blankenberge vanuit het binnenland, en ook acht terug", zegt NMBS-woordvoerder Bart Crols.

Opletten voor koud zeewater

De kustreddingsdienst IKWV vraagt wel voorzichtig te zijn aan toeristen die zich in zee wagen. De temperatuur van het water is amper 15 graden, en dat is de ondergrens om veilig te zwemmen. In zeven van de tien kustgemeenten staan wel strandredders. In Zeebrugge, Middelkerke en Bredene is er geen enkele bewaakte zone.

Bekijk ook: