Druk op ziekenhuizen neemt toe

De druk op de ziekenhuizen blijft stijgen, ook bij ons. Vooral in Zuid-West-Vlaanderen moeten ze al ingrepen uitstellen. Het aantal patiënten stijgt zienderogen, maar tegelijk valt ook eigen personeel uit omdat ze in quarantaine moeten.

Voor verpleegkundigen is dit opnieuw een hectische periode, zeggen ze ook bij het AZ Groeninge in Kortrijk. Ellen Sintobin, zorgmanager: “Op dit moment is het behoorlijk pittig in ons ziekenhuis. We hebben aan de ene kant een voortdurende instroom van patiënten. Ietwat meer dan verwacht of gehoopt waardoor we voortdurend op zoek gaan naar bedden. Er zijn aan de andere kant verpleegeenheden dicht om de bestaffing te realiseren van die bedden.”

Er is minder personeel omdat ze zelf besmet zijn met COVID-19 of omdat huisgenoten besmet zijn en ze dus in quarantaine moeten. Daarom heeft het team beslist om twee afdelingen te sluiten waaronder heelkunde. De niet-dringende ingrepen zijn uitgesteld. “Er zijn vandaag een aantal ingrepen geannuleerd omdat deze eenheid woensdagavond dichtgegaan is. Het is zo dat er op dit moment twee afdelingen volledig dicht zijn. Dus de bedden zijn leeg en de bestaffing is ingezet op de covidafdeling.”

Oog van de storm

En zo staan de verpleegkundigen opnieuw in het oog van de storm. “Het is heel intensief voor onze verpleegkundigen, zeker voor die verpleegkundigen die iedere keer opnieuw met een golf geconfronteerd worden. En dan denk ik aan de mensen op spoed, intensieve zorgen of onze zorgondersteuners op de covidafdeling, die ieder keer opnieuw in de covidgolf betrokken geweest zijn.”

Het ziekenhuis roept op om de maatregelen na te leven en als het kan van thuis uit te werken.

