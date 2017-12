Het is een erg drukke dag voor pechverhelpers en depanneurs. Zo ook bij Joye T'rec uit Roeselare.

Ook de VAB-alarmcentrale noteerde maandagochtend 64% meer oproepen in vergelijking met een gemiddelde maandagmorgen. Vooral batterij- en startproblemen zorgden voor een vroege drukte.

"Om 7 uur hadden we een stijging van 73%, de drukte kwam al vroeger dan anders op gang. Vele automobilisten hebben het zekere voor het onzekere genomen en wilden voor de sneeuw vertrekken. Een uur later was de stijging iets minder groot", aldus woordvoerster Joni Junes. Met de aangekondigde sneeuw de komende uren heeft VAB extra wegenwachters ingezet en staat nog personeel stand-by om de drukte op te vangen op de alarmcentrale.