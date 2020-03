Het zijn superdrukke dagen voor leveranciers van stookolie. Vandaag ging er al 4 cent per liter af, en morgen daalt de prijs allicht verder. In vergelijking met vorige week kan je nu al 250 euro winst maken.

De telefoon bij Comfort Energy, die zo’n 80 verdelers groepeert, staat dan ook roodgloeiend.

De lage prijzen zijn onder andere het gevolg van de olie-oorlog tussen Rusland en Saoedi-Arabië. Het aanbod is ook groter dan de vraag, maar dat kan snel keren, want door het Coronavirus beginnen sommige mensen te hamsteren. De olieprijzen zijn wereldwijd aan het stabiliseren, er kom dus allicht sneller een einde aan de prijsdalingen dan verwacht. Snel zijn is misschien wel de boodschap.