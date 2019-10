Drukke periode in Sea life

“Er zijn deze zomer meer zeehonden aangespoeld die bovendien ook veel zwakker waren dan vroeger”, vertelt Victor Vienne, dierenverzorger bij Sea Life Blankenberge. “Er worden tegenwoordig meer zeehonden opgemerkt aan de Belgische kust, hierdoor krijgen we ook meer meldingen op ons noodnummer. Het is goed om te zien dat wandelaars net zo begaan zijn met de gezondheid de zeehonden als wij."

Amper acht kilogram

Sea Life is het enige centrum in België dat zieke zeehonden verzorgt. “We vangen zeehonden op over de hele lengte van de kust. Zo hebben we op dit moment een zeehond uit Zeebrugge, dat was dichtbij voor ons rescueteam. Maar ook een zeehond die in nood was in Koksijde kon op onze hulp rekenen.” vertelt Nicola Hamilton, general manager bij Sea Life Blankenberge. “We merkten dat er deze zomer opmerkelijk meer zeehonden last hadden van longontstekingen of oorontstekingen. Hierdoor werden ze veel zwakker binnengebracht met een lager startgewicht. Onze zwakste woog bijvoorbeeld amper acht kilogram. Ons team dierenverzorgers diende hun gezondheid dus nog korter op te volgen”, gaat Hamilton verder. "Wanneer de zeehonden helemaal hersteld zijn, moeten ze bovendien minimum dertig kg wegen alvorens ze terug worden vrijgelaten in zee."