Zo is de oogst van wintergerst al twee weken volop aan de gang, drie weken vroeger dan normaal. Loonwerkers beleven drukke tijden en verwachten dit weekend al de oogst van koolzaad. Volgende week zou het al de beurt zijn aan de eerste wintertarwe, en ook dat is enkele weken vroeger. Op zware gronden valt de kwaliteit van de gewassen mee. Op zandgronden is het nog wat minder.