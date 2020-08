Drukke tijden in labo's die coronatesten analyseren

De coronapandemie zorgt voor drukke tijden in de labo's waar ze coronatesten analyseren. Bij Eurofins in Brugge krijgen ze er zelfs nog enkele interessante opdrachten bij.

Alle staalnames van tennissers op Europese ATP-tornooien, Formule1-piloten op Francorchamps of voetballers in de Nederlandse competitie passeren in het Brugse labo.

Normaal zijn ze in dit labo gespecialiseerd in forensisch labo-onderzoek voor het gerecht en de politie. Maar sinds kort hebben ze hier nu ook een echt COVID19-labo. En er komen drukke maanden aan. Binnenkort verwerken ze meer dan 10.000 teststalen per dag. De neuskeelwissers van testcentra overal komen hier in Brugge toe, voor verder onderzoek. Alles moet snel gaan en er zitten dus ook opvallende opdrachtgevers bij.

Maar speekseltest bij kinderen of wissers bij topsporters: iedereen krijgt hier een gelijke behandeling.