Drukke tijden voor doventolk uit Ledegem

Jaron Garitte uit Ledegem, de naam zegt je misschien niet meteen iets, maar je kent hem zeker. Jaron is de doventolk die je aan het werk ziet tijdens de persconferenties over corona.

Jaron is 23 en doof geboren. De voorbije maanden zijn bijzonder druk voor hem geweest. Tijdens de federale persconferenties met nieuws over coronacijfers en de maatregelen zie je hem rechtsonder in beeld. Hij vertaald de boodschap in gebaren. Iets wat hij al langer doet bij Karrewiet, het jeugdjournaal van de VRT.

Jaron is doof geboren, ook zijn ouders zijn doof. De gebarentaal is dan ook zijn moedertaal. Toch is het telkens een hele opdracht om de inhoud van de persconferenties juist te tolken, want ze krijgen de teksten ook pas nipt op voorhand.

Al sinds het begin van de coronacrisis, in maart, zet de overheid dove tolken in. Een goeie zaak vindt Jaron, doven zijn in het verleden vaak vergeten bij officiële communicatie.