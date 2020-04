Drukke tijden voor medewerkers wasserijen

Ze lopen niet in de kijker en zetten hun werk in stilte verder, maar ook voor de werknemers van industriële wasserijen zijn het drukke tijden.

Elke dag buigen ze zich over het beddengoed van de patiënten uit de ziekenhuizen en woonzorgcentra en de arbeidskledij van het verzorgend personeel. In de wasserijen komt daar vandaag ook heel wat besmette was bovenop, die een aparte behandeling en afwerking vereist. Zo ook in wasserij CleanLease in Oedelem, waar zo'n tweehonderd mensen werken. Daar wordt zowat 55 ton wasgoed per dag opgehaald, gewassen en geleverd. De 25 vrachtwagenchauffeurs werken nu zes op zeven.

Menselijk kapitaal koesteren

"Iedereen die het werk in de wasserijen wat kent, weet dat dit hard labeur is en dit tegen een karig loon", zegt ACV-secretaris Marc Vandenberghe. "Zij behoren tot de essentiële dienstverlening en zijn een zeer belangrijke schakel van de ketting in de bestrijding van het coronavirus. Daarom ook de oproep aan de sector en de werkgevers uit die sector om hun kostbaar menselijk kapitaal te koesteren".