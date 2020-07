Drukker dan normaal op treinen naar kust, maar situatie is onder controle

Door het voorspelde mooie weer is het zaterdag drukker dan normaal op de treinen richting kust. Dat laat de NMBS weten. De situatie is onder controle, dankzij de extra treinen die zijn ingelegd.

In de stations zelf wordt alles in goede banen geleid door spoorwegpersoneel. De reizigers worden gespreid over verschillende treinen, wat mogelijk is door de extra capaciteit die voorzien werd.

In de aanloop naar het zonnige weekend was al aangekondigd dat de NMBS en de kustburgemeesters zouden samenwerken om de toestroom van toeristen op een veilige manier te organiseren. De spoorwegmaatschappij adviseert wel om de reis goed voor te bereiden en de druktebarometer van Westtoer te raadplegen voor vertrek.