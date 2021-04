Drukste voorjaar ooit voor opvangcentrum vogels

Directeur Claude Velter en zijn team hebben een ongelooflijk druk eerste kwartaal achter de rug: “We zien in vergelijking met dezelfde periode vorig jaar een verdubbeling in het aantal dieren dat binnengebracht wordt voor verzorging.’

Corona

Voor het Opvangcentrum blijft Covid-19 een serieuze impact hebben op de werking. Door de aanhoudende maatregelen brengen veel meer Vlamingen tijd door in hun tuin en de natuur. Vermoedelijk worden zo meer dieren in nood opgemerkt. Al is het niet altijd zo dat een nestjong of jong zoogdier hulp nodig heeft: “Veel nestverlaters zoals jonge Merels worden binnengebracht terwijl er niets aan de hand is. Ook jonge Hazen komen vaak onnodig bij ons terecht. Mensen bedoelen het goed, maar bellen ons beter eerst op voor ze het dier in kwestie vastnemen.” Directeur Claude Velter roept op tot steun: “Ook wij missen al meer dan een jaar heel wat inkomsten en kunnen extra steun gebruiken voor de aankoop van de zeer specifieke dierenvoeding en medicatie". Om de zomerdrukte op te vangen is het Opvangcentrum vanaf halfweg mei elke dag geopend van 8u tot 21.30u om wilde dieren in nood te ontvangen.