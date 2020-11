Drukte op komst bij veilinghuizen door faillissementen?

Want ondanks de steunmaatregelen van de overheid, lijken die er te komen. En een curator moet, in dat geval, te gelde maken wat nog waarde heeft. Vaak gebeurt dat via een veiling.

Patrick Bostyn, van het iepere veilinghuis BOPA, spreekt van stilte voor de storm: "Er komen sporadisch wel faillissementen binnen, meestal waar de mensen zelf beslisten om de boeken neer te leggen omdat ze het in de toekomst niet meer haalbaar zien. Maar je moet niet onder stoelen of banken steken dat de situatie er slechter en slechter uitziet".

Een ondernemer met schulden kon tijdens de eerste coronagolf rekenen op de bescherming van de overheid tegen faillissement. Maar die maatregel viel intussen weg. Niet enkel in de horeca zullen slachtoffers vallen, weet Patrick.

Maar zo'n crisis brengt ook altijd kansen met zich mee. Zo zijn er ook veel mensen die een nieuw concept willen lanceren. En dan zijn de online veilingen misschien interessant. Want zo krijgen spullen uit een faillissement een tweede leven.