Duaal leren breidt uit naar hoger onderwijs

Vlaams minister van Onderwijs Hilde Crevits brengt vandaag een bezoek aan CNH Industrial in Zedelgem om er te praten over duaal leren in het hoger onderwijs.

Duaal leren is tot nu toe vooral een verhaal van bedrijven in samenwerking met middelbare scholen. Leerlingen lopen school maar doen tegelijk al ervaring op op de werkvloer. Voka en Vives willen nu ook hogescholen betrekken bij duaal leren. CNH Industrial is hier één van de pioniers. In dat bedrijf is net een testfase afgerond. Nu wordt er samen met de minister gekeken naar de mogelijkheden om duaal leren in het hoger onderwijs verder uit te rollen.

Stagiairs hoger onderwijs getuigden vandaag over hun ervaring en namen de minister mee in enkele werkplaatsen. Na de rondleiding was er een rondetafelgesprek.