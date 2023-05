Dubbel viergeslacht uit Zedelgem viert Moederdag samen

De tweede zondag van de maand mei staat elk jaar opnieuw in teken van de mama's. Ter gelegenheid van Moederdag gingen we even op bezoek bij een dubbel viergeslacht in Zedelgem.

Diana, Karien, Marlies, Maura en Franne vormen een dubbel viergeslacht en maken van de gelegenheid gebruik om allemaal samen Moedertjesdag te vieren. Cadeautjes, kunstwerkjes en kusjes worden rijkelijk uitgedeeld.

"Ik mag blij zijn dat ik erbij ben, want er zijn al vele jaartjes gepasseerd. Dat is een mooi feest. Vroeger in mijn tijd, toen ik kind was, werd dat niet gevierd", vertelt Diana. Zij is de moeder van Karien, grootmoeder van Marlies en overgrootmoeder van Maura en Franne.

"Ik vond het ook altijd bijzonder leuk dat de kinderen iets gemaakt hadden in school. En dat cadeautje werd dan verstopt en dat werd geheim gehouden. Dat was dan een spannende periode. Ik ben zelf kleuterleidster, dus ik heb zelf heel veel Moederdag cadeautjes samen met de kinderen gemaakt", voegt Karien er nog aan toe.