In de eerste helft van dit jaar vielen er in West-Vlaanderen bijna dubbel zoveel verkeersdoden als vorig jaar. Vooral juni was een dodelijke verkeersmaand, met tien slachtoffers. De gouverneur van West-Vlaanderen trekt aan de alarmbel.

In de eerste zes maanden van het jaar lieten 37 mensen het leven op de West-Vlaamse wegen. In totaal waren er 33 dodelijke verkeersongevallen, dat is een stijging met 74 procent in vergelijking met dezelfde periode vorig jaar.

Sinds de metingen, is dit het hoogste aantal verkeersdoden.

Juni: zwarte maand

Januari scoort het laagst met drie verkeersdoden, gevolgd door februari met vier. April en mei tellen er elk vijf, gevolgd door maart met zes. Januari, februari en maart liggen in de lijn met de voorbije jaren. April en mei scoren iets hoger. Juni scoort opvallend hoog met tien dodelijke verkeersongevallen.

De meeste ongevallen in juni gebeurden overdag, tijdens de week. Het gaat om zowel natuurlijke overlijdens, als snelheidsovertredingen en geen voorrang verlenen.

De meeste dodelijke verkeersongevallen gebeurden, net als de voorbije jaren, in het gerechtelijk arrondissement afdeling Brugge. Het zijn vooral personenauto’s die betrokken zijn bij dodelijke verkeersongevallen.

"Wees alert en respecteer de wegcode"

De gouverneur van West-Vlaanderen trekt aan de alarmbel. Hij herhaalt de tien geboden in het verkeer: