In de eerste helft van dit jaar is het aantal verkeersdoden in onze provincie meer dan verdubbeld in vergelijking met vorig jaar. De teller staat nu op 31. Vorig jaar waren er dat 13.

De stijging is in onze provincie het grootst. 12 van de 31 verkeersdoden kwamen om bij ongevallen waarbij een vrachtwagen betrokken was. Over het hele land zijn er weer evenveel verkeersdoden als in 2019, voor corona. Vooral het aantal doden bij voetgangers en fietsers stijgt fors. Ook het aantal gewonden stijgt met een vijfde. Bij het gebruik van steps is het aantal zelfs verdubbeld. Volgens het verkeersinstituut Vias moeten vooral de zwakke weggebruikers meer beschermd worden.