Dubbele schepenwissel in Knokke-Heist

Paul Geerinckx was 11 jaar schepen van onder meer openbare werken, milieu en natuur. Hij was ook 8 jaar voorzitter van toerisme in Knokke-Heist. Schepen Daniël De Vlamynck was de voorbije 23 jaar schepen van onder meer sport, mobiliteit, landbouw en visserij.

Annie Vandenbussche is gemeenteraadslid sinds 2001. Ze was OCMW-voorzitter van 2007 tot 2012. Momenteel is Annie ook provincieraadslid voor CD&V. Philippe Vlietinck is gemeenteraadslid en gewezen voorzitter van CD&V Knokke-Heist.

De schepenwissel zal plaatsvinden op 1 oktober 2017. Binnenkort zullen de bevoegdheden van de nieuwe schepenen bekend zijn. Eerder maakten Burgemeester Léopold Lippens, open VLD-voorzitter Marnix De Knaep en CD&V-voorzitter Bert De Brabandere bekend dat ze de samenwerking in de groep Gemeentebelangen willen verder zetten en samen naar de kiezer zullen trekken in